Крымский мост сможет простоять века, если его правильно обслуживать. Об этом 29 декабря заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1».

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть, и на века. Надо только вовремя всё обслуживать, ремонтировать, и он (мост. — Ред) может и веками будет стоять, конечно», — сказал он.

По словам Путина, он испытал чувство восторга и удовлетворения проделанной работой в тот момент, когда ехал по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что при строительстве применялись «самые современные технологии», появление которых позволило возвести этот мост. Участников строительства Путин назвал молодцами.

«Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо», — добавил президент.

Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Автомобильная часть заработала в мае 2018 года. 23 декабря Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. По его словам, открытие сооружения говорит о способности России реализовывать проекты мирового уровня.

25 декабря в Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга. Среди его пассажиров были глава Крыма Сергей Аксенов и и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, которые сели во время остановки в Симферополе. 26 декабря в Симферополь прибыл первый поезд из Москвы.