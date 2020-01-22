Президент России Владимир Путин считает, что если каждый осознает важность исполнения нацпроектов и что-либо сделает для этого, то успех их реализации будет обеспечен. Такое мнение глава государства высказал на встрече со студентами образовательного центра «Сириус».

Один из участников сказал президенту, что в ходе обсуждения нацпроектов он пришел к выводу, что "ответственность за их реализацию лежит в общем-то на каждом, кто способен принять в этом участие".

Путин искренне поблагодарил молодого человека за такой ход мыслей.

«Я без шуток говорю, без всякой иронии, это очень важное и полезное заявление, спасибо, — сказал президент. — Мне это очень приятно слышать, потому что вы сказали, что вы с этим знакомились, значит вам это интересно. Это уже здорово. Если каждый человек на своем месте осознает, что от успешной реализации этих национальных проектов и достижения национальных целей, которые мы перед собой обозначили, что это важно для страны, важно для каждого из нас, и каждый хоть чего-то немножко сделает, успех тогда будет обеспечен».

Президент подчеркнул, что от молодых людей зависит очень многое. При этом, отвечая на вопрос, чем конкретно может помочь молодое поколение, Путин дал, как он сам выразился, "на первый взгляд простоватый и примитивный ответ".

«Просто нужно очень хорошо делать свое дело», — сказал он.

Обращаясь к аудитории, президент констатировал, что в ней представлены люди самые разные, которые занимаются наукой, искусством, спортом. Он добавил, что каждый из них может совершенно точно найти себе применение в большом перечне национальных проектов, реализацией которых занимается правительство.

Принятие активного участия в жизни страны, по мнению Путина, также будет способствовать реализации нацпроектов. Он рассказал, что в ходе посещения Липецкой области встречался с волонтерами, которые работают с детьми, пожилыми людьми, с людьми с ограничениями по здоровью. Это, по его словам, хороший пример такой позитивной активности.

Путин добавил, что прозвучавшие в ходе встречи предложения это тоже не пустые слова, а свидетельство того, что молодежь неравнодушно относится к своему будущему, думает об этом, генерирует какие-то идеи и подсказывает властям, что делать.

«Мы, со своей стороны, на своем месте должны будем все это обобщить, подумать о том, что подходит, что не подходит и сделать какой-то шаг вперед. Мы так и делаем, мы для этого сейчас и встречаемся», — сказал российский лидер, пообещав, что за счет такой совместной работы и будет добиваться результата.

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