Бывший министр культуры России Владимир Мединский без работы не останется. Об этом в среду, 22 января, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Сочи.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку.

21 января стало известно, что Мединский не сохранил свое место в новом правительстве, сформированном премьер-министром Михаилом Мишустиным. На посту главы Минкультуры его заменила бывший руководитель департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.