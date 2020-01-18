Президент России Владимир Путин заявил, что советская практика неограниченного пожизненного руководства страной, как это было в позднесоветский период, не решает задачи обеспечения трансформации власти и стабильности государства. Об этом 18 января сообщает ТАСС.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. В частности, глава государства призвал закрепить в Конституции ее приоритет в правовом пространстве страны, утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усиление роли Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов. За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам.

В тот же день Путин подписал указ о создании группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Источники утверждают, что всероссийское голосование по внесению изменений может состояться до мая текущего года.