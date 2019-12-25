СПОРТ

Путин вышел на лед с клюшкой

22:42 25/12/2019

Президент России Владимир Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги, который в преддверии Нового года стартовал на катке на Красной площади в Москве, пишет RT.

Глава государства вышел на лед с клюшкой в красной форме под номером «11» вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и легендарными хоккеистами Сергеем Федоровым, Павлом Буре, Алексеем Касатоновым и другими.

Соперники одеты в белую форму. Среди них – губернаторы Тульской и Московской областей Алексей Дюмин и Андрей Воробьев, первый вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг и другие.

А в ноябре команда президента Беларуси одержала уверенную победу во втором туре Республиканских соревнований по хоккею среди любителей.



