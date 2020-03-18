Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочерям Валентины Гагариной Елене и Галине в связи с ее смертью. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер назвал Валентину Гагарину «добрым, интеллигентным, очень порядочным и душевно щедрым человеком», а также отметил, что она пользовалась заслуженным уважением близких, друзей и коллег, сообщает телеканал «Звезда».

«И конечно, сегодня нельзя не сказать о том, как много она сделала для сбережения памяти о первом космонавте Земли — Юрии Алексеевиче Гагарине», — добавил Путин.

Вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина умерла 17 марта в возрасте 84 лет, напоминает НСН. Соболезнования в связи с ее смертью выразил в своем Instagram и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил большой вклад Валентины Гагариной в создание музея имени Юрия Гагарина. Музей стал одним из крупнейших в России хранилищ документов и артефактов по истории пилотируемой космонавтики, отмечает телеканал «360».

Валентина Гагарина (до замужества — Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. В 1958 году окончила Оренбургское медицинское училище по специальности «фельдшер-лаборант». Валентина и Юрий Гагарин поженились в октябре 1957 года в Оренбурге, а спустя несколько лет у них родились две дочки — Елена и Галина, пишет сайт kp.ru. С 1960 года и до середины 1990-х годов работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в подмосковном Калининграде (нынешнем Королеве). Валентина Гагарина имеет множество наград, среди которых орден Ленина, знак отличия губернатора Подмосковья «Благодарю». Она также была Почетным гражданином Московской области, пишет РИАМО.