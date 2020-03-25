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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Инны Макаровой в связи со смертью актрисы. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

«Инна Макарова всю свою жизнь служила искусству, подавала достойный пример верности избранному пути. Ее яркие, талантливые, незабываемые работы вошли в историю отечественного кинематографа и по праву считаются образцом актерского мастерства», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что память об актрисе навсегда сохранится в сердцах родных, близких, коллег.

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла 25 марта на 94-м году жизни.

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