Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким худрука театра «Современник», народной артистки СССР Галины Волчек, которая скончалась 26 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Галины Волчек в связи с ее кончиной», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Пескова, Путин был хорошо знаком с Волчек и всегда восхищался ее талантом.

В четверг артистка скончалась в одной из московских больниц. Двумя днями ранее ее госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что 86-летняя Волчек впала в кому.

Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Галина Волчек окончила в 1955 году Школу-студию МХАТ. Она была одним из создателей «Современника» и худруком театра с 1972 году.

Гражданская панихида пройдет в театре 29 декабря в 11:00. Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее соболезнования семье актрисы выразили мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.