Президент России Владимир Путин направил телеграммы президенту Ирана Хасану Роухани и президенту Украины Владимиру Зеленскому, в которых он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан этих стран при падении самолета Boeing 737 под Тегераном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в среду, 8 января.

Российский лидер направил слова сочувствия и поддержки родным и близким всех погибших.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни — в 5:44 мск. Самолет эксплуатировался 3,5 года.

Как сообщил официальный представитель аэропорта Тегерана, причиной крушения стало возгорание двигателя. Посольство Украины в Иране исключило версию теракта.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал список стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Так, 82 человека были гражданами Ирана, 63 — Канады, 2 пассажира и 9 человек в составе экипажа — Украины, 10 — Щвеции, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Великобритании.