Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким худрука театра «Современник» Галины Волчек, которая скончалась в четверг, сообщил пресс-секретарь лидера Песков

«Президент Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Галины Волчек в связи с ее кончиной», — сказал он.

Песков отметил, что Путин хорошо знал Волчек, неоднократно встречался с ней.

«Он всегда восхищался ее талантом», — добавил пресс-секретарь президента.

Волчек скончалась в больнице в Москве. Волчек несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, вчера появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.

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