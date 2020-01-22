Президент России Владимир Путин в среду, 22 января, встречается с представителями общественности Липецкой области. На обсуждение вынесены несколько вопросов, в том числе инициативы по социальной поддержке, озвученные главой государства в ходе послания Федеральному собранию.

15 января Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость улучшить демографическую ситуацию в стране и предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Новое правило вступает в силу с 1 января 2020 года, то есть будет распространяться на детей, уже родившихся в этом году. Также глава государства потребовал максимально упростить процедуру получения пособий. Чтобы получить необходимые выплаты, будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход.

Кроме того, российский лидер предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и минимальный размер оплаты труда. МРОТ, по словам президента, не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.