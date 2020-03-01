Президент РФ Владимир Путин в Пскове почтил память военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает ТАСС.

Российский лидер возложил цветы к памятнику воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, погибшим в 2000 году. Глава государства прибыл в Псков утром в воскресенье.

Также Путин посетит часовню святого великомученика и победоносца Георгия. Президенту продемонстрируют макет панорамы боя 6-й парашютно-десантной роты.

26 февраля в Москве состоялись первые из серии памятных мероприятий, посвященных 20-летию со дня подвига 6-й роты десантников.

20 лет назад в Аргунском ущелье в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковских десантников вступила в схватку с боевиками. 90 бойцов российской армии сдержали нападение выходящей из окружения группировки террористов общей численностью до 2,5 тыс. человек. Погибли 84 десантника.