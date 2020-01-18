Президент России Владимир Путин в годовщину прорыва блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. В памятном мероприятии также приняли участие полпред по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Для Путина блокада Ленинграда и бои на Невском пятачке — в том числе и часть семейной истории. На этом плацдарме воевал и был ранен его отец — Владимир Спиридонович Путин, портрет которого президент каждый год несет во время акции "Бессмертный полк". Мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы.

В 77-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Путин также возложит цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище Петербурга, осмотрит трехмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну", посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Невский пятачок — условное обозначение плацдарма на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченного и удерживаемого советскими войсками с сентября 1941 года по апрель 1942 года и с сентября 1942 года по февраль 1943 года в ходе битвы за Ленинград. Памятник «Рубежный камень» был открыт здесь в 1972 году в память о более чем 60 тыс. советских воинах, отдавших свои жизни в борьбе за прорыв блокады Ленинграда. На обелиске выложены строки Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

Блокада Ленинграда — одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Операция "Искра" по прорыву кольца вокруг города проходила 12-18 января 1943 года на Невском пятачке и победоносно завершились встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино. Полностью блокада, продолжавшаяся 872 дня, была снята 27 января 1944 года.

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