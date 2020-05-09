Президент России Владимир Путин в субботу, 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Церемония прошла в Александровском саду. Глава государства также почтил минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

Накануне, 8 мая, Путин заявил, что умение не жалеть себя в определенных обстоятельствах — в крови у народов России. Президент вспомнил о своем отце, который добровольцем ушел на фронт, хотя у него была возможность избежать призыва. Глава государства отметил, что любовь к Родине — это отличительная черта и основа жизни россиян, которая передается из поколения в поколение.

Ранее Путин призвал граждан с благодарностью относиться к героям Великой Отечественной войны.

В этом году памятные мероприятия перенесены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем президент, как ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, возложит 9 Мая цветы и выступит с обращением к нации.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет онлайн. Для участия в нем в России запустили платформу. Большая часть россиян считает, что данная акция необходима, и поддерживает ее.

О том, почему Запад стремится переписать итоги Второй мировой войны и кому выгодна ложь в адрес России, — в специальном проекте «Известий» «Историческое сражение».