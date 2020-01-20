Президент России Владимир Путин внес законопроект о поправках в Конституцию страны для рассмотрения в Государственной думе. Проект закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы в понедельник, 20 января.

Текст законопроекта предусматривает запрет одному человеку занимать пост президента России больше двух сроков. Главой государства может стать гражданин России старше 35 лет без иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, который проживает в России не менее 25 лет.

Помимо этого оговаривается, что должности премьер-министра и члены правительства страны будут назначаться президентом России только после утверждения их кандидатур Госдумой.

Также в новом варианте конституции предусматривается регулярная индексация пенсий и социальных выплат россиянам, гарантия минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не меньше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения России.

15 января в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. Среди прочего — доверить Думе утверждение кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и состава кабмина, назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Совфедом и закрепить приоритет Основного закона перед международными документами в российском правовом пространстве. Кроме того, Путин предложил прописать в Конституции ряд соцгарантий.

За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам и уже поручил разработать формат такого голосования. Источники утверждают, что оно может состояться до мая текущего года.

В этот же день президент распорядился создать рабочую группу по подготовке поправок, он также утвердил ее состав. Всего в группе — 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей. По словам Пескова, в группу вошли представители разных слоев общества. Сопредседателями стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.