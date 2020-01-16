Президент России Владимир Путин подписал указ о включении нового председателя правительства России Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ как постоянного члена. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 16 января, указе на сайте Кремля.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Перед этим в Госдуме прошло голосование по вопросу назначения Мишустина, его кандидатуру поддержали 383 депутата, 41 воздержался. Проголосовавших против не было.

Накануне Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС на должность главы кабинета министров.

На следующий день глава государства подписал указ о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ.