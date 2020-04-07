Все жители России стали специалистами в области вирусологии. Такое мнение высказал президент страны Владимир Путин во вторник, 7 апреля, в ходе онлайн-совещания по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Прежде всего предоставлю слово нашим коллегам, специалистам как раз в области вирусологии. Мы теперь все вирусологи, по-моему, стали. Вся страна — вирусологи. Но мнение истинных специалистов крайне важно», — цитирует российского лидера RT.

По словам Путина, власти на всех уровнях основывают свои действия «именно на мнении людей, всю свою жизнь посвятивших этой сложной, очень важной и ответственной работе, пишет REGNUM.

Он подчеркнул, что все принимаемые решения должны быть «соразмерны угрозе и адекватны ситуации», передает НСН. Также президент отметил, что в ситуации с вынужденными нерабочими неделями важно обеспечить условия для быстрого восстановления экономической активности в стране.

Президент добавил на совещании, что пик эпидемии COVID-19 пока не пройден, и призвал учиться не на своих ошибках, а на чужих.

Глава государства поручил отслеживать ситуацию по COVID-19 самым внимательным образом и подчеркнул, что в вопросе борьбы с заболеванием главной задачей является обеспечение безопасности и здоровья граждан.

По состоянию на 7 апреля, в России диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились. 58 пациентов скончались.

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