Президент России Владимир Путин посетит Липецкую область, где встретится с представителями общественности и обсудит инициативы по социальной поддержке, озвученные им в ходе послания Федеральному собранию. Об этом сообщается в пресс-службе Кремля.

«22 января президент России Путин посетит Липецкую область, где ознакомится с объектами социальной инфраструктуры Усманского района. В ходе рабочей поездки глава государства также проведет встречу с представителями общественности, на которой будут обсуждаться инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные в послании президента Федеральному собранию», — говорится в заявлении.

15 января Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость улучшить демографическую ситуацию в стране и предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Новое правило вступает в силу с 1 января 2020 года, то есть будет распространяться на детей, уже родившихся в этом году. Также глава государства потребовал максимально упростить процедуру получения пособий. Чтобы получить необходимые выплаты, будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход.

Кроме того, российский лидер предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и минимальный размер оплаты труда. МРОТ, по словам президента, не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, социальные инициативы, озвученные Путиным, позволят сократить число бедных в стране. В министерстве уточнили, что общий бюджет этих программ в 2020 году составит 0,3 трлн рублей, а начиная с 2022 года — от 0,6 трлн рублей в год.

18 января президент добавил, что озвученные в послании Федеральному собранию инициативы — это не всё, что планируется предпринять. Он уточнил, что у государства есть планы по развитию национальных проектов, а также по достижению национальных целей развития.