Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении премий правозащитникам и благотворителям. Эти суммы возрастут до 10 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 31 декабря.

В тексте отмечается, что размер каждой премии измене с 2,5 млн до 10 млн рублей. Документ вступает в силу 1 января 2020 года.

По данным ТАСС, две ежегодные Государственные премии — за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности — президент учредил в сентябре 2015 года.

До этого дня денежное вознаграждение лауреатов обеих премий составляло 2,5 млн рублей. Традиционно торжественная церемония была приурочена к Международному дню прав человека.

10 декабря Путин присудил народному артисту России Константину Хабенскому госпремию за благотворительность. Фонд Константина Хабенского был создан в 2008 году, он занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

9 декабря Общественная палата России предложила включить в школьную программу тему благотворительности и милосердия. Предложение было высказано в связи с тем, что «важность благотворительности для развития гражданского общества трудно переоценить, ведь бескорыстная помощь близкому является универсальной ценностью для всех цивилизаций, культур и религий».