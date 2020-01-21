Президент России Владимир Путин упразднил Министерство Северного Кавказа. Функции ведомства переданы Министерству экономического развития. Об этом говорится в указе главы государства о структуре федеральных органов.

21 января Путин и глава правительства Михаил Мишустин встретились с новым кабинетом министров. В ходе этой встречи будет озвучен новый состав правительства.

Правительство России в полном составе ушло в отставку 15 января после оглашения президентом страны Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. По словам Дмитрия Медведева, занимавшего пост главы кабинета министров, это было сделано, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации обозначенных им инициатив. Путин поблагодарил членов кабмина за работу и поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

В тот же день российский лидер внес кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра. 16 января Госдума одобрила ее. После этого Путин своим указом назначил Мишустина на должность председателя правительства, а Медведев перешел на должность заместителя председателя Совета безопасности России. О намерении создать эту должность президент объявил 15 января.

Министерство Северного Кавказа создано в мае 2014 года. С момента основания до 2018 года его возглавлял Лев Кузнецов, затем министром стал Сергей Чеботарев.