Президент России Владимир Путин обязал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию разработать формат народного голосования. Об этом в четверг, 16 января, сообщила член группы и глава Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Внести изменения в основной закон страны Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. В частности, глава государства призвал закрепить в Конституции ее приоритет в правовом пространстве страны, утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усиление ролей Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов. За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам.

В тот же день Путин подписал указ о создании группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Источники утверждают, что всероссийское голосование по внесению изменений может состояться до мая текущего года.