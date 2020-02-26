Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заявил, что поступило более 900 предложений о поправках в основной закон страны.

«По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений, они носят серьезный, содержательный характер», — приводит его слова ТАСС.

Накануне в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению проекта закона о поправке в Конституцию РФ. Они касаются процедуры проведения общенародного голосования.

Поправками определяются полномочия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Предполагается, что комиссия будет утверждать порядок голосования, форму и текст бюллетеней, порядок их изготовления и доставки. Также предлагается обязать комиссию информировать граждан о подготовке голосования, подводить его итоги. Кроме того, ЦИК должен будет предоставить россиянам возможность ознакомиться с текстом изменений в Конституцию.

Законопроект о поправках в Конституцию президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января.

Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. К 13 февраля количество поступивших поправок превысило 500.