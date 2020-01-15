Президент России Владимир Путин заявил, что считает очень важным масштабное развитие волонтерского движения в РФ.

«Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития», — сказал глава государства в среду во время послания Федеральному собранию.

«Очень важно, что действительно массовым становится волонтерское движение, которое объединяет школьников, студентов и вообще людей разных поколений и возрастов», — подчеркнул он.

«Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект «Волонтеры Победы», — отметил в связи с этим Путин.

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