СПОРТ

Путин: Решение WADA по России противоречит принципам Олимпийской хартии

12:47 19/12/2019

Решение WADA по российским спортсменам противоречит принципам Олимпийской хартии, спортивному праву и логике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, сообщает телеканал «МИР 24».

«Если сейчас к Олимпийскому комитету России [ОКР] претензий нет, сборная должна выступать под своим флагом, а мы должны помогать и содействовать», – сказал он.

По словам Путина, Россия выступает за чистый спорт и готова помогать в разбирательствах ассоциации, если претензии будут адресованы к конкретным нарушителям, добавил президент РФ. Наказание должно быть индивидуальным, не должно затрагивать «чистых» спортсменов. Их в России подавляющее большинство, подчеркнул Путин.

«Но если подавляющее большинство спортсменов чистые, как можно налагать санкции на них?. У нас девочки в фигурном катании выступают. Какое они отношение имеют к допингу? Да никакого» – выразил недоумение Путин.

Глава государства указал, что отстранение фигуристок точно не пойдет на пользу мировоыму спорту.

«Они прыгают, четыре оборота делают, а никто не делает пока, почти никто в женском фигурном катании. Вот их можно зачистить и со льда убрать в фигурном катании таким образом. Можно? Можно, а зачем? Разве это пойдет на пользу в развитии мирового спорта? Думаю, что нет», – псказал он.

Глава государства добавил, что если у агентства нет претензий к Олимпийскому комитету России, РФ должна выступать на Олимпиаде под своим флагом. Решение WADA по Российскому антидопинговому агентству, скорее всего, носит политический оттенок и противоречит здравому смыслу.

Всемирное антидопинговое агентство 9 декабря на четыре года отстранило Россию от международных соревнований, в том числе Олимпиад и чемпионатов мира. Спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом. Поводом стали якобы итмевшие место нарушения антидоптинговых правила.



