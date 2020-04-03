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Президент России Владимир Путин подписал один из «антивирусных» законов — о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%) может осуществляться аптечными организациями дистанционным способом. Розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом могут осуществлять аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения», — говорится в законе.

В случае обнаружения в интернете сайтов или онлайн-магазинов, которые осуществляют продажу лекарств без необходимой лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности, сайты будут внесены в реестр запрещенных и блокированы.

Порядок выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарствами дистанционным способом, требования к аптечным организациям, порядок осуществления торговли, а также правила доставки препаратов гражданам устанавливает правительство РФ. Информация об оплаченных и полученных лекарственных препаратах вносится в систему мониторинга движения лекарств для медицинского применения.

Согласно закону, новые нормы не коснутся продажи лекарств по рецептам, однако в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство будет вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами. Таким правом правительство может воспользоваться до конца 2020 года.

Правительство должно будет разработать порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами, а также ввести требования к аптечным организациям, которые смогут торговать такой продукцией, и установить правила доставки препаратов.

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