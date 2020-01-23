Родной брат президента России Владимира Путина погиб в Ленинграде во время блокады. Об этом глава государства напомнил в четверг, 23 января, открывая памятник в память о жертвах блокады «Свеча памяти».

Российский лидер рассказал, что в 1942 году его отец принимал участие в боевых действиях и оборонял Ленинград, а его мама с сыном находились в самом городе. Ребенок не пережил блокады и скончался.

Также Путин рассказал о подвиге жителей Ленинграда. По его словам, несколько дней назад, поднимая документы, он обнаружил, что за годы блокады ленинградцы сдали для нужд фронта 144 т крови.

23 января в Израиле проходят памятные мероприятия о холокосте, приуроченные к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим советскими войсками. Для участия во Всемирном форуме памяти холокоста прибыли лидеры множества стран, в том числе президент России Владимир Путин.

В декабре 2019 года Путин рассказал, что поисковикам удалось найти точное место захоронения его брата, сообщает «Федеральное агентство новостей». Его похоронили на Пискаревском кладбище с тысячами других жертв блокады.

Путин был третьим сыном в семье. Старшие братья умерли до его рождения. Так, Альберт скончался до начала Великой Отечественной войны (ВОВ), а Виктор умер в двухлетнем возрасте в 1942 году от дифтерии, уточняет НСН.