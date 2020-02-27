Опубликована очередная часть интервью президента России Владимира Путина ТАСС. Глава государства рассказал журналистам, что, вопреки слухам, у него нет двойников.

При этом президент заявил, что в начале 2000-х годов, в «самые тяжелые времена борьбы с тероризмом», ему предлагали пользоваться услугами дублера ради безопасности, но он отказался.

В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником». Президент ответил: «Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?»

В апреле того же года на «Прямой линии» глава государства отрицательно ответил на вопрос, хочет ли он клонировать себя или создать армию своих двойников-чиновников.