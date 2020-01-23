Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника подвигу защитников и жителей Ленинграда в годы блокады в Иерусалиме рассказал о поразившем его факте о ленинградцах, передаёт корреспондент RNS.

«Сам не знал, только что, несколько дней назад обнаружил факт, который меня потряс. За годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», — сказал Путин.

Он отметил, что факты, которые отражены в документах о том времени, ужасают.

«Для меня это не пустой звук. Я знаю это не понаслышке, а по рассказам родителей, потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребёнком, который действительно умер зимой 1942 года», — сказал президент.

Памятник «Свеча памяти» установлен в центре Иерусалима в парке Сакер. На монументе размещены рассказывающий о блокаде текст на русском, иврите и английском языках, а также символы Ленинграда и Холокоста.

Монумент спроектирован совместно петербургскими и израильскими архитекторами. Сооружение представляет собой восьмиметровую бронзовую стелу с литой частью наверху, которая символизирует пламя свечи. В основание памятника заложена капсула с землей Пискаревского кладбища.

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