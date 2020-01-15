Уровень рождаемости в России снова падает, сегодняшняя «демографическая ловушка» оказалась хуже, чем в годы войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 15 января.

Глава государства начал выступление именно с темы демографии, отметив, что от числа рождающихся детей зависит судьба страны и ее исторические перспективы.

На данный момент в России проживают почти 147 млн жителей. Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,5, в то время как в 1943-м он составлял 1,4. Страна вступила в напряженный демографический период, подчеркнул Путин.

«Его особенность в том, что благодаря мерам, которые приняли, начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии и даже в какой-то период выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится все больше. Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 1990-х годов, число рождения вновь падает», — объяснил президент.

Путин призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия до 1,7.

Глава государства обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж», данные обращение является шестнадцатым по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.