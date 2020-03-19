Президент России Владимир Путин рассказал об ответственности за развитие России на посту главы государства. Интервью с ним опубликовало ТАСС в четверг, 19 марта.

В ходе интервью журналист Андрей Ванденко задал ему вопрос, не думал ли глава государства о том, что «всё это так надолго затянется», имея в виду его пребывание у власти.

«Нет. Даже в голову не приходило. Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», — ответил российский лидер.

По словам Путина, уйти с поста президента ему не позволяет ответственность за то, «что происходит, как происходит, что будет происходить». В 2008 году, по его словам, он также не знал, что вернется к власти в 2012 году.

«То есть как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант — такая возможность была», — уточнил глава государства.

Ванденко, в свою очередь, процитировал шутку юмориста Максима Галкина о том, что «Путин — это не фамилия, это должность».

«Человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно. И его шутки востребованы», — отреагировал президент.

В ходе беседы российский лидер также рассказал об отношении к слову «царь» в свой адрес, заявив, что это не соответствует действительности, так как он «работает, а не царствует».

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта выйдет полная версия фильма.