Президент России Владимир Путин рассказал, как принималось решение создать в Сочи образовательный центр «Сириус». В девятой части интервью ТАСС глава государства признался, что идея организации подобного «способа работы с талантливыми детьми» принадлежит ему. Эпизод беседы Путина с журналистом Андреем Ванденко опубликован в четверг, 5 марта.

По словам главы государства, после проведения Олимпиады-2014 в Сочи появились предложения разобрать спортивные объекты в Имеретинской долине либо перевезти их в другое место, что стоит «примерно столько же, сколько новое построить».

«И сначала мне в голову пришла простая, примитивная вещь — использовать для детского спорта. А потом я подумал: а почему только для спорта? У нас ведь есть, еще с Советского Союза досталась нам, система специальной подготовки: физико-математические школы, потом биологические школы, потом музыкальные училища при консерваториях, балетные училища. То, чем мы гордимся. Ну и, конечно, спорт — это фигурное катание, такие наши виды спорта престижные, где у нас хорошие компетенции, мы добивались успехов, хоккей. Вот я придумал это объединить», — рассказал Путин.

При этом изначально в эту идею не поверили, отметил президент. «Один из коллег» предположил, что учащиеся не найдут общий язык и, например, «хоккеисты набьют морду математикам». Однако подобных инцидентов в «Сириусе» не происходит, а ребята с уважением относятся к своим сверстникам, подчеркнул президент.

Кроме того, название образовательного центра тоже придумал президент.

«Сидел-сидел, думал, как назвать, потом вспомнил, что самая яркая звезда на небосклоне — это Сириус. Там самые яркие ребята собираются, вот поэтому и так предложил назвать», — сказал он.

Сегодня в образовательном центре используется система отбора, созданная в СССР. Учащихся набирают из школ с уклоном, в течение 21 дня в «Сириусе» их «прокатывают», после чего отбирают наиболее перспективных. Больше всего Путину, по его признанию, нравится то, что в «Сириусе» общаются ребята с разными увлечениями, которые приобщают друг друга к своему делу.

«Теперь там следующий вопрос — там нужно современный университет создать. Мы создали там уже научный кластер из лабораторий таких вот приоритетных направлений. Несколько, четыре, по-моему. И потом здесь же будем создавать технопарк, с тем чтобы у нас была школа, университет, научная лаборатория и реализация в технопарке. Закольцуем это всё», — подытожил Путин.

C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.

В предыдущих эпизодах Путин рассказал о нежелании России с кем-либо воевать и поделился историей создания ракетных комплексов «Искандер».