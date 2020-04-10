Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Идет совещание по космической отрасли», — сказал Песков.

Ранее в пятницу Путин вышел на связь с экипажем Международной космической станции (МКС) в преддверии Дня космонавтики.

Глава государства отметил, что освоение космоса остается символом развития человечества и прогресса, а изучение космического пространства открывает новые перспективы во многих сферах.

Накануне на МКС прибыли космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Теперь они работают вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американцами Эндрю Морганом и Джессикой Меир.

Интернациональный экипаж на станцию Международную космическую станцию доставил пилотируемый корабль «Союз МС-16». Он стартовал с космодрома Байконур в 11:05 мск 8 апреля с ракета-носителем «Союз 2.1а» полностью российской сборки.