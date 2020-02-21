Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 февраля, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ходе совещания глава государства обсудил с присутствующими обострение ситуации в сирийском Идлибе.

«Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Кроме того, Путин проинформировал участников совещания об итогах телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений», — сказал Песков.

Обострение ситуации в Идлибе

Ситуация в Ближневосточном регионе обострилась с начала февраля 2020 года: 3 февраля при обстреле турецких сил сирийской правительственной армией там погибли восемь человек. В тот же день Анкара ответила ликвидацией 76 сирийских военных. 11 февраля Турция заявила о гибели пяти своих военнослужащих в Сирии, после чего турецкая армия нейтрализовала 55 сирийских военных в Идлибе.

12 февраля президент Турции обвинил силы режима сирийского лидера Башара Асада и российскую армию в нападениях на мирных жителей в Идлибе. Турецкий лидер отметил, что большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей в Сирии. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, военные атаки в этой стране направлены на нейтрализацию террористов.

20 февраля сирийская армия начала отражение атаки протурецких боевиков около деревни Нейраб в провинции Идлиб. Минобороны Турции сообщило, что в результате действий турецких ВС в Идлибе погибло более 50 военнослужащих сирийской армии. В свою очередь, российские и сирийские войска нанесли ответный удар по прорвавшимся протурецким боевикам. ВКС России уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.

Переговоры России и Белоруссии по нефти

В пятницу Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие в энергетической сфере и реализацию совместных проектов. Белорусский лидер рассказал, что Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин в размере $300 млн.

14 февраля Лукашенко сказал, что, если Россия не поставит Белоруссии нефть в нужных объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы. Глава государства подчеркнул, что «никого не шантажировал, а честно сказал», что по соглашению недопоставлено 1,5 млн т нефти и страна намерена добрать эту нехватку.

В конце декабря 2019 года Лукашенко заявил о планах закупить у России в 2020 году около 22 млрд куб. м газа и 24–25 млн т нефти. При этом стоимость топлива не должна превышать уровень цен прошлого года. До этого Москва и Минск подписали баланс поставок нефти на 2020 год в объеме 24 млн т, но окончательная договоренность так и не была достигнута.

В связи с тем что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях транзита нефти в 2020 году, РФ приостановила снабжение Белоруссии этим видом топлива 3 января. 20 января СМИ узнали о прекращении диалога между странами по данному вопросу. Лукашенко при этом заявлял о готовности приобретать нефть за пределами России по мировым ценам.