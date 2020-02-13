Президент России Владимир Путин поддержал идею вручать текст Конституции россиянам вместе с паспортом. Об этом российский лидер заявил на встрече с рабочей группой по поправкам в Основной закон страны в четверг, 13 февраля, передает ТАСС.

«Это хорошая идея по поводу вручения Конституции», — сказал Путин, комментируя соответствующее предложение.

Президент предложил внести изменения в Конституцию России во время послания Федеральному собранию 15 января. Проект закона о поправках он внес в Госдуму 20 января. Документ прошел первое чтение нижней палаты парламента 23 января.

По поручению российского лидера создали рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Она совместно с Центризбиркомом разрабатывает формат голосования.

За каждую из инициатив россиянам предлагают проголосовать. На данный момент известно, что голосование состоится по закону в целом, а не по его отдельным пунктам.