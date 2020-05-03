Президенту России Владимиру Путину, как и остальным гражданам страны, еще какое-то время придется жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь», — сказал он в эфире «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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