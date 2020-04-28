Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Об этом он заявил в обращении к гражданам во вторник, 28 апреля.

Он подчеркнул, что пик распространения заболевания не пройден и полагаться на то, что уровень угрозы снизился и заболевание обойдет граждан стороной, было бы беспечно. В связи с этим президент призвал россиян к самодисциплине.

«Чем строже мы будем соблюдать требования самоизоляции, тем быстрее это всё пройдет», — пояснил он.

По словам Путина, нужно добиться того, чтобы эпидемия пошла на спад, после чего можно будет постепенно снимать ограничения.

Выступление российского лидера проходит в рамках совещания с главами регионов.

Режим нерабочих дней, призванный способствовать соблюдению гражданами самоизоляции, изначально был введен на неделю, с 30 марта. 2 апреля глава государства продлил его до 30 апреля в связи с распространением коронавируса.

Для поддержки граждан и бизнеса был принят ряд мер. В частности, Путин в качестве поддержки малого и среднего бизнеса предложил оказание безвозмездной помощи. Полученные деньги предприятия смогут потратить в том числе на выплату зарплат.

По данным на 28 апреля, в 85 регионах России зафиксировано 93 558 случаев заражения, 867 пациентов умерли, вылечились 8456 человек. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что что к середине мая страна должна выйти на плато коронавирусной инфекции, а в июне «станет легче».

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