Президент России Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, призвал сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.

Так, глава государства отметил необходимость кардинально снизить объем отходов на полигонах и предложил ввести раздельный сбор мусора.

Также президент выступил с инициативой расширить с 2021 года экологическую ответственность производителей и импортеров товаров и упаковок, когда они сами несут расходы по их утилизации.

«До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов. К настоящему времени выдано 16 таких разрешений, но в целом работа идет по плану, ни в коем случае нельзя допускать здесь сбоев», — добавил Путин.

Ранее в декабре президент потребовал навести порядок в данной отрасли, в частности, избавиться от «серых» схем. Он отмечал, что власти намерены использовать передовые технологии на перерабатывающих предприятиях, а основные решения по созданию системы переработки мусора уже приняты.

Мусорная реформа призвана сделать рынок прозрачным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь вторичные ресурсы в переработку. Для перехода на систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Москва досрочно перешла на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года.

Глава государства обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж», данные обращение является шестнадцатым по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.