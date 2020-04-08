Несмотря на введение федеральных доплат врачам, региональные выплаты медикам должны сохраниться. Об этом 8 апреля на совещании с главами регионов заявил президент России Владимир Путин.

«Доплаты врачам. Есть региональные доплаты. В связи с введением федеральных доплат вы не должны прекращать региональные выплаты ни в коем случае, пожалуйста, прошу вас этого не делать», — сказал он.

В ходе заседания глава государства также дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса.

Так, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку предусмотрены дополнительные выплаты. На доплаты выделено более 10 млрд рублей, средства поступят в регионы в ближайшее время.

Кроме того, с апреля в течение трех месяцев специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей. Также для них будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета по аналогии с военными.

По состоянию на 8 апреля, в России диагностировано 8672 случая заболевания коронавирусом, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.