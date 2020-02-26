Малый и средний бизнес развивается в России не так, как хотелось бы, поскольку многие воспринимают предпринимателей как жуликов, заявил президент России Владимир Путин.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России предложил закрепить в основном законе страны обязанность правительства по содействию развитию предпринимательства в стране. Президент России полностью поддержал предложение.

«Только что был у коллег на ежегодном подведении итогов работы МВД, на коллегии годовой. И там говорил об этом, и всегда стараюсь об этом говорить. Что греха таить, все-таки у нас в общественном сознании еще присутствует идея о том, что, если предприниматель, значит — какой-то жулик. Но это не создает благоприятных условий для развития предпринимательства и, соответственно, с этим у нас развивается малый и средний бизнес не так, как хотелось бы, не такими темпами, как бы нам хотелось», — сказал Путин.

Он отметил, что закрепление в Конституции роли предпринимательства и обязанности государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы уместно и востребовано.

Видео дня. Чиновник пригрозил упрятать в тюрьму за вопрос о дороге