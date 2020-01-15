Труд классных руководителей должен дополнительно оплачиваться из бюджета государства, уверен президент России Владимир Путин. Об этом он сказал в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду, 15 января.

По его мнению, преподаватели играют очень важную роль в развитии учеников.

— Воспитание и обучение детей — это огромная ответственность, — отметил глава государства.

Принимая во внимания этот факт, следует также понимать, что создание квалифицированных кадров в сфере образования также требует от них самих серьезной подготовки. В этой связи, предлагает Путин, необходимо отдельно доплачивать работу классных руководителей, выделяя по пять тысяч рублей из бюджета страны. Внедрить эту инициативу следует с 1 сентября 2020 года.

СПРАВКА «ВМ»

Президент России Владимир Путин озвучивает послание Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж».

На мероприятии присутствуют около 1300 приглашенных. Среди них, в частности, члены парламента и правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, главы традиционных конфессий и общественные деятели.

Выступление главы государства освещают около 900 российских и зарубежных журналистов. Оно транслируется в прямом теле— и радиоэфире.

Это послание является 26-м в новейшей истории России и 16-м лично для Владимира Путина. Его предшественники — Борис Ельцин и Дмитрий Медведев — выступали шесть и четыре раза соответственно.

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