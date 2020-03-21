Президент России Владимир Путин присвоил министру иностранных дел страны Сергею Лаврову звание Героя труда. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — Министру иностранных дел Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и с тех пор работает в Министерстве иностранных дел.

В разное время дипломат занимал должности атташе посольства СССР в Шри-Ланке, третьего и второго секретаря международных экономических организаций, старшего советника постпредства СССР при ООН, начальника управления международных экономических организаций. В 1992 году был назначен замглавы МИД России. С 1994 по 2004 год был постоянным представителем РФ при ООН и в Совбезе ООН.

Пост министра иностранных дел Лавров занимает с 2004 года. В честь юбилея «Известия» вспомнили о главных качествах и успехах министра, возглавляющего внешнеполитическое ведомство уже 16 лет.