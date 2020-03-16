Президент России Владимир Путин присвоил звание «Герой Труда Российской Федерации» бизнесмену Аркадию Ротенбергу за заслуги в строительстве Крымского моста. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 16 марта.

«За особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста присвоить звание «Герой Труда Российской Федерации» <…> Ротенбергу Аркадию Романовичу — предпринимателю, общественному деятелю, город Санкт-Петербург», — говорится в документе.

Также звание Героя Труда присвоено монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций Коломенского филиала фирмы «Мостотрест» Николаю Зайкову.

Ряду сотрудников «Мостотреста», «СГМ-Моста», института «Гипростроймост», участвовавшим в строительстве Крымского моста присвоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также ордена Дружбы, Почета, Александра Невского, звания «Заслуженный экономист Российской Федерации» и «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и Европе — его длина составляет 19 км. Он состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Движение по первой было открыто в 2018 году, а по второй — 23 декабря 2019-го.

Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря 2019 года. На следующий день вокзал Симферополя принял первый поезд из Москвы.