Президент России Владимир Путин осмотрел больницу в Коммунарке, куда госпитализируют граждан с подозрением на коронавирус, и примерил спецкостюм, который носят медработники.

Главе государства помогли надеть костюм желтого цвета, защитную маску, закрывающую всё лицо, и специальные бахилы. На руках президента были медицинские перчатки.

Также Путин пообщался с главврачом учреждения Денисом Проценко. Президент поблагодарил его за организацию работы по лечению больных COVID-19, отметив, что врачи центра «работают как часики, хорошие и слаженные».

Проценко в свою очередь рассказал Путину об оснащении строящегося инфекционного центра, отметив, что это «космос». По его словам, новая больница превосходит европейские медицинские учреждения, в которых ему довелось проходить стажировку.

Перед визитом Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, на встрече присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник пригласил президента осмотреть с вертолета строящуюся больницу в Новой Москве, которая уже готова на 40%. Строящийся комплекс площадью 80 тыс. кв. м в деревне Голохвастово станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. Путин принял его приглашение, но предложил сделать это, когда объект сдадут, а сейчас проверить работу медцентра в Коммунарке.

23 марта в семи городских клинических больницах (ГКБ) в Москве открылись отделения для граждан с подозрением на коронавирус.

В частности, для лечения заболевших COVID-19 подготовлены ГКБ № 40 в Коммунарке, ИКБ № 1 и № 2, отделения в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, ДГКБ имени Башляевой. Столичные власти готовы в ближайшее время развернуть еще 10 корпусов.

По состоянию на 24 марта в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, из них 57 — за последние сутки. 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.