Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании базы жертв политических репрессий. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля в среду, 29 января.

Такую задачу российский лидер поставил после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Рассмотреть совместно с Росархивом, ФСБ России, МВД России и ФСИН России вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий и представить соответствующие предложения», — говорится в тексте.

Срок выполнения поручения — 1 октября.

Ответственные — первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, глава ФСБ России Александр Бортников и директор ФСИН Александр Калашников.

В октябре 2019 года в центре Москвы на Лубянки горожане почтили память жертв политических репрессий. В канун Дня памяти у Соловецкого камня прошел 12-часовой марафон «Возвращение имен».

27 октября 2018 года состоялось открытие Стены памяти жертв репрессий на бывшем спецобъекте НКВД СССР «Коммунарка» в «новой Москве». На этом месте находилось массовое захоронение расстрелянных осужденных.