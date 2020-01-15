Президент России Владимир Путин считает, что национальные проекты должны осуществляться на программном обеспечении отечественного производства. Об этом он заявил во время выступления с посланием Федеральному собранию в Москве в среду, 15 января.

«Национальные проекты в России должны осуществляться на основе отечественных программных продуктов», — сказал Путин.

Кроме того, он потребовал ускорить эту трансформацию в самые кратчайшие сроки.

Путин обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж», данное обращение является шестнадцатым по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.

25 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, что реализация национальных проектов вошла в нормальный график. По словам председателя правительства, в 2019 году начался сложный процесс преобразования экономики и социальной сферы, а также работа по национальным приоритетам и целям.