Президент России Владимир Путин во время селекторного совещания с главами регионов предложил изменить схему выплаты пособий тем, кто признан временно безработным. Также он предложил автоматически начислять сумму по верхней планке.

Президент заявил, что всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в течение апреля, мая и июня необходимо выплачивать пособие в размере МРОТ (12 130 рублей). При этом необходимо сделать так, чтобы пособие можно было легко оформить дистанционно, так как людям сейчас «не до хождения по инстанциям».

Кроме того, при начислении безработным выплат на детей от трех до семи лет и других пособий глава государства предложил не учитывать доходы, полученные по месту работы. Таким образом, число людей, имеющих право на эти выплаты, увеличится.

В целом, глава государства призвал проводить расчеты «исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи».

25 марта Путин выступил с официальным обращением к нации из-за распространения коронавируса в стране. В своем послании он предложил целый блок мер, направленных на поддержку граждан и предпринимательского сообщества.

В частности, глава государства объявил о планах приравнять минимальный больничный к уровню МРОТ.

2 апреля Путин выступил со вторым обращением к россиянам. В нем он объявил, что режим нерабочих дней, объявленный с 30 марта по 5 апреля, продлевается до конца апреля.

В России, по данным на среду, 8 апреля, диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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