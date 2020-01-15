Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Вопрос подготовки кадров — ключевой для сферы здравоохранения. К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке — первичное звено. В этой связи предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности «Лечебное дело» 70% бюджетных мест станут целевыми. По специальности «Педиатрия» — 75%», — сказал Путин.

Президент уточнил, что квоты целевого приема будут формироваться по заявкам регионов России, которые должны гарантировать трудоустройство будущим выпускникам. Путин также предложил сделать прием на дефицитные направления в ординатуре почти полностью целевым.

«Что касается ординатуры. Предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти 100%-ное целевое обучение, при чем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе», — отметил глава государства.

Видео дня. Несовершеннолетняя внучка Ельцина выходит замуж