Президент России Владимир Путин предложил выплачивать дополнительную материальную помощь семьям с детьми, где родители потеряли работу. Об этом он заявил в среду, 8 апреля, в ходе видеосовещания с главами регионов, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

«В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка», — сказал глава государства.

Он напомнил, что в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно.

«Но здесь важно подчеркнуть, на чем хочу остановиться подробнее. Когда предлагал это решение в послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих «просели», нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам», — подчеркнул президент.

Ранее в этот же день министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что россияне, имеющие право на материнский капитал, смогут получить пособие на каждого ребенка в возрасте до трех лет в период с апреля по июнь. Новые выплаты в размере 5 тыс. рублей будут предоставляться на протяжении трех месяцев по заявлению родителей.

29 марта Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в стране — в частности, продумать необходимые шаги для обеспечения предложений, озвученных им в обращении к россиянам 25 марта.

Так, российский лидер с 1 апреля поручил правительству внести в законы изменения, позволяющие начать выплачивать по 5 тыс. рублей семьям с детьми до трех лет, имеющим право на маткапитал. Соответствующий указ глава государства подписал 7 апреля, пишет «Газета.ру».

В России до конца апреля продлен период нерабочих дней. Такое решение было принято президентом страны, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Всего в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье и Москве действует режим самоизоляции для всех жителей.

В России, по данным на среду, 8 апреля, диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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