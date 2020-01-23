Президент России Владимир Путин и британский принц Уэльский Чарльз поприветствовали друг друга на проходящем в Иерусалиме форуме, посвященном памяти жертв холокоста.

Путин пришел на заседание, когда большинство участников уже сидели на местах, сообщает ТАСС. У входа в зал российского лидера встретил президент Израиля Реувен Ривлин и проводил его до места в центре первого ряда (там же, где сидел он сам и израильский премьер Биньямин Нетаньяху).

Наследник британского престола сидел через два кресла от Путина. Российский президент сначала поприветствовал его жестом, затем поднялся, чтобы пожать ему руку. Также Путин обменялся рукопожатиями с сидевшим по соседству президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Во время своего выступления на форуме Путин назвал геноцид евреев глубокой раной и трагедией, память о которой сохранится навсегда. Россия скорбит обо всех жертвах нацизма, среди которых — шесть миллионов замученных в гетто и концлагерях или убитых во время карательных операций евреев, из которых 40% — это граждане бывшего Советского союза, отметил он.

Ранее 23 января глава МИД Израиля Исраэль Кац выразил мнение, что если бы Советский Союз не одержал победу над нацизмом, история Израиля была бы совсем другой. Возможно, еврейское государство не было бы создано и самый страшный кошмар человечества — нацистское господство — стал бы реальностью.

23 января в Иерусалиме состоится форум памяти жертв холокоста, приуроченный к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим. На мероприятие прибудут высшие должностные лица 40 государств. Путин также прибудет в этот день в Иерусалим, где примет участие в открытии памятника жертвам Ленинградской блокады — годовщина ее снятия также приходится на 27 января.