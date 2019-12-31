Президент России Владимир Путин в своем традиционном новогоднем обращении поблагодарил Ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и поздравил их с наступающим Новым годом во вторник, 31 декабря. Трансляция обращения президента началась с Камчатки, где уже наступил 2020 год.

Российский лидер напомнил, что в 2020 года будет отмечаться 75 лет победы в Великой Отечественной войне. «От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!» — цитирует «РИА Новости» слова Путина.

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В декабре президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой подготовить предложения по выплатам ветеранам ВОВ к юбилею Победы.

Также российский лидер поручил изготовить юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» для стран — участников СНГ.

Входе прямой линии 19 декабря Путин заявил, что напишет и опубликует статью о Великой Отечественной войне, основанную на архивных материалах.